ملاحقة الأغذية الفاسدة فى رمضان.. ضبط 18 طن عصائر غير صالحة للاستهلاك

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى بمختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات عن ضبط 242 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها " ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب،(محافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (جبن مطبوخ – عصائر ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى والمنتهية الصلاحية، وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة ومد فترة الصلاحية خلافاً للحقيقة، وتم ضبط كميات 18 طن مركزات عصائر غير صالحة للاستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، و "290,880 ألف قطعة "جبن مطبوخ""منتهية الصلاحية، و "800 كيلو جرام "جبن مطبوخ"" معدة للطبخ وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، 3 طن "ملح صناعى" محظور إستخدامه فى الصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان (محافظة الجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات من الخل الصناعى المخصص للأغراض الصناعية، وتعبئته على أنه "خل طعام" وتدوين بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة، وتم ضبط عدد " 5,556 عبوة "خل" " غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مفرمة غير مرخصة لفرم اللحوم بدائرة مركز شرطة الخانكة (محافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة لفرمها وإعادة تعبئتها، وتم ضبط " 2 طن و 375 كيلو جرام "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – مقطعات دواجن - دهون حيوانية""، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة لضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة شبرا الخمية ثان (بمحافظة القليوبية)، لإستيلائه على أعداد كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها "282 إسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام"، وببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجحت الحملات المكثفة، من ضبط المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة العبور (محافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها " 632 كيلو جرام "مفروم لحوم – كبدة - دهون حيوانية""، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطهيها وبيعها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 4 مسئولين عن مخازن غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسمى شرطة بنى سويف وبنى سويف الجديدة (محافظة بنى سويف)، لحيازتهم وتجميعهم كميات من السلع الغذائية قدرها" 15144 عبوة "مقرمشات – عصائر – مخبوزات"" غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم ضبط إثنان من أمناء العهد بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر (محافظة القاهرة)، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية والغير غذائية "694 عبوة "مكرونة – جبن أبيض- بسبوسة – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية"" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط المدير المسئول عن صيدلية غير مرخصة، بدائرة مركز شرطة الواسطى (محافظة بنى سويف)، لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض "1200 ألف ومائتين عبوة "، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحاليل طبية من الجهات المعنية بوزارة الصحة، ومحظور تداولها بالأسواق ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما كثفت الأجهزة الامنية حملاتها خلال 24 ساعة، وتمكن ضبط 985 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط 11 قضية إسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها "252 إسطوانة بوتاجاز"، و ضبط 5 قضايا مواد بترولية، و ضبط خلالها "68265 لتر "سولار ، بنزين""، بالإضافة ضبط 15 قضية دقيق مدعم، ضبط خلالها "75,150 طن دقيق"، وضبط (231) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

كما تم ضبط 18 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها "694 عبوة سلع غذائية"، وضبط 5 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط 34 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها "7,997 طن – 20294 عبوة، 20142 قطعة مواد غذائية متنوعة"، بالإضافة إلى ضبط 48 قضية فى مجال الغش التجارى ضبط خلالها " 2,407 طن "منظفات– بلاستيك-بويات" – 1000 لتر زيوت سيارات – 171176عبوة "مستحضرات، بويات ،منظفات" - 7132 قطعة " ملابس ، أدوات كهربائية ، أدوات تصنيع " – 5175متر " خراطيم"".

و تمكنت شرطة التموين من ضبط 544 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص"، وضبط 29 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (2,192 طن لحوم – 100 عبوة تونة)، وضبط 32 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد 7827 عبوة سجائر)، وضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعي، ضبط خلالها (15,500طن أسمدة وأعلاف – 118 عبوة مبيدات)، وضبط (4) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، ضبط خلالها (1200 عبوة أدوية – 13706 قطعة مستلزمات طبية وأدوات كهربائية)، ضبط (3) قضايا فى مجال الألعاب النارية (21490 وحدة ألعاب نارية).