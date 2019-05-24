مصرع 7 أشخاص فى حريق مركز تجارى بالهند والنيران تحاصر 25 آخرين

رويترز

قال مسؤول فى خدمة الإطفاء، إن حريقا اندلع فى مركز للتسوق فى الهند، اليوم الجمعة، وأدوى بحياة 7 أشخاص على الأقل.

وذكرت قنوات تلفزيونية، أن بعض الأشخاص قفزوا من المبنى الواقع فى مدينة سورات بغرب البلاد هربا من النيران، وقال سودهير جادفى المسؤول فى خدمة الإطفاء بالمدينة، إن ما يصل إلى 25 شخصا محاصرون فى المبنى، وأضاف لـ"رويترز"، عبر الهاتف، "فرق الإطفاء موجودة فى الموقع وتعمل على إنقاذهم".

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودى، على "تويتر"، عن تعاطفه مع الأسر المكلومة، وقال "يعتصرنى الألم بسبب مأساة الحريق فى سورات"، وتابع "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مضيفا أنه أمر السلطات بتقديم المساعدة.