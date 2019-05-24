مصرع مسنة بعد التهام ماكينة العجن بالمخبز ذراعها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 55 سنة وتقيم بناحية قرية سفلاق دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج مصرعها على إثر إصابتها " تهتك ونزيف حاد بالذراع الأيمن " عقب إمساك عجانة الخاصة بالمخبز البلدى بملابسها أثناء تنظيفها.

وعلى جانب آخر أستقبل مستشفى طهطا العام طفلة فى الثالثة من العمر مصابة "بهبوط بالدورة الدموية وقئ مستمر" إدعاء لدغ عقرب وتم إحالتها للمستشفى الجامعى بسوهاج للعلاج.

ومن جانبها أشارت التحريات الأولية إلى وصول "رئيسة ك أ ح" 55 سنة ربة منزل وتقيم بناحية سفلاق / دائرة مركز ساقلته لمستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة إثر إصابتها " تهتك ونزيف حاد بالذراع الأيمن "

وبسؤال نجلها "محمد ج أ ا"، 33 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع قرر بأنه أثناء قيام والدته بتشغيل العجانة الخاصة بالمخبز البلدي الخاص به لتنظيفها إلتفت ملابسها بها مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن وجود تهتك ونزيف بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

أما مستشفى طهطا العام فقد أستقبل الطفلة "وعد ق س ق"، 3 سنوات وتقيم بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة مصابة" بهبوط بالدورة الدموية وقيئ مستمر" إدعاء لدغ عقرب وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعى.

بالإنتقال والفحص وسؤال والدتها "فرحة أ ق أ" 19 سنة ربة منزل قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل لدغها عقرب مما أدي لحدوث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.