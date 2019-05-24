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مصرع طفلين فى حريق داخل شقة بالمحلة

الجمعة، 24 مايو 2019 01:09 ص
مصرع طفلين فى حريق داخل شقة بالمحلة حريق شقة - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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لقى طفلين مصرعهما فى حريق اندلع داخل شقة بمنطقة الجمهورية بالمحلة ، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، باندلاع حريق فى شقة بالطابق السادس بشارع محمد اسماعيل بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، انتقل مأمور القسم، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، واللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة، وسيارتي مطافي وتم اخماد النيران التي اتت على محتويات الشقة، وتبين مصرع طفلين وهما عمر انس عبد الوهاب 6 سنوات وشقيقه ساجد 3سنوات، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة.

 

 

 

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