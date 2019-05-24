مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة أمام بلدة منطى التابعة لمدينة قليوب، جرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفى قليوب والنيل وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم 4878 ق.ص بسبب اختلال عجلة القيادة واصطدامها بأشخاص أثناء وقوفهم على جانبى الطريق أمام بلدة منطى التابعة لمدينة قليوب بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جرى نقلهما إلى مستشفى قليوب العام والنيل وتولت النيابة التحقيق.