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مصرع شاب غرقا بمركز وادى النطرون بالبحيرة فى ظروف غامضة

الجمعة، 24 مايو 2019 01:02 م
مصرع شاب غرقا بمركز وادى النطرون بالبحيرة فى ظروف غامضة غريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شاب مصرعة غرقا فى احدى ترع مركز وادى النطرون بالبحيرة  فى ظروف غامضة  وتم إنتشال جثته بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون  بقيام قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثة "م. أ . "19 سنة من ترعة الإمام مالك  وتم نقل الجثة إلى مستشفى وادى النطرون.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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محافظة البحيرة

وادى النطرون

الإنقاذ النهرى

حوداث البحيرة


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