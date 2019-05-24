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مصرع سائق فى تصادم سيارة نقل بمقطورة بطريق إسكندرية الصحراوى

الجمعة، 24 مايو 2019 04:12 م
مصرع سائق فى تصادم سيارة نقل بمقطورة بطريق إسكندرية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقى سائق مصرعه فى حادث انقلاب سيارة نقل وتصادم بمقطورة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
 
وورد بلاغ من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل بمقطورة بجوار محطة بنزين الوطنية بالطريق الصحراوي ووجود حالات وفاة.
 
انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الاسعاف، وتبين أثناء سير السيارة نقل بمقطورة محملة بذرة انحرفت عجلة القيادة من سائقها مما ادي الي انقلابات السيارة النقل مما تسبب في وفاة السائق عقب نقلة الي المستشفي لتلقي العلاج، وانقلاب حمولة السيارة بالطريق، تمت إزالة آثار الحادث وتسير حركة الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


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