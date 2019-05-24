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مسؤول أوكرانى: المفاوضات مع روسيا حول النزاع فى منطقة دونباس ضرورية

الجمعة، 24 مايو 2019 06:47 م
مسؤول أوكرانى: المفاوضات مع روسيا حول النزاع فى منطقة دونباس ضرورية رئيس أوكرانيا
كييف أ ش أ
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صرح مدير ديوان الرئاسة الأوكرانية، أندريه بوجدان، بأن المفاوضات المباشرة مع روسيا حول النزاع فى منطقة دونباس ضرورية، وذلك بعد أن رفض رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكى هذه الفكرة.

 

وقال بوجدان، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أعتقد أن روسيا ستوافق عاجلا أم آجلا على المفاوضات، والسؤال هو متى وتحت أى ظروف، ولكن إذا كنا نرغب فى السلام فعلينا أن نتفاوض".

 

وأضاف بوجدان، مجيبا على سؤال حول الهدف من المفاوضات مع طرف (روسيا) ينفى وجوده فى دونباس: "على الجانب الآخر (فى أراضى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد)، يعيش مواطنونا أيضا".

 

واعتبر بوجدان أن الجمهوريتين "غير مستقلتين فى قراراتهما"، ولذا يجب التفاوض مع موسكو.

 

وعبر عن ثقته بإمكانية حل النزاع فى دونباس بطرق سلمية، وقال: "ربما سيكون هذا الطريق صعبا، لكننى أعتقد أن هذا هو الطريق الذى ينبغى أن نسلكه".

 


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