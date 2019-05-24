مركز الداخلة بالوادى الجديد يطرح لحوم مخفضة للمواطنين بسعر 90 جنيه للكيلو

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، كمال إبراهيم، عن طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر 90 جنيها للكيلو الجرام الواحد، والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

وقال إبراهيم انه يتم طرح اللحوم من خلال منفذ بيع مقام أمام ديوان رئاسة المركز بمدينة موط، بالتعاون مع الجمعية الشرعية بالمركز، كما جرى طرح خضر وفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها عن السوق الخارجى بنسب 30 % جرى إحضارها من سوق العبور من القاهرة عن طريق سيارات الوحدة المحلية.

أضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية ستواصل طرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة عقب شهر رمضان المعظم من خلال منافذ ثابتة ومتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أعلن المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه.

أكد أحمد حسين، فى بيان تنفيذ مشروع لإقامة وحدة حماية مدينة بالداخلة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ووحدة آخرى بالفرارة بتكلفة 3 مليون جنيه، ووحدة محلية بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ووحدة أخرى لقرى درب الأربعين بمركز باريس بتكلفة 2.4 مليون جنيه.

أضاف، أن المديرية تواصل تنفيذ مشروع مبنى إدارى لمركز شباب قرية العروبة بالداخلة بتكلفة مليون جنيه، ووحدة حاضنة المشروعات الصغيرة بتكلفة مليون جنيه، و2 حمام سباحة تدريبى بمدينتى بلاط والداخلة بتكلفة 8 مليون جنيه، وتطوير صالة الإنتاج بمجمع التمور بالخارجة بتكلفة 5 مليون جنيه، وترميم مدينة بلاط الإسلامية بعد إسناد المشروع لجهاز الخدمة الوطنية بتكلفة 16.5 مليون جنيه.

ولفت إلي، قرب انتهاء تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة، لتدخل الخدمة مباشرة، لدعم مسيرة التنمية على أرض المحافظة.