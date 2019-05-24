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مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أثناء القيادة

الجمعة، 24 مايو 2019 11:15 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أثناء القيادة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 - ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة على الطرق:
 

تندرج الشريحة الخامسة التى تعد الشريحة الرادعة للمخالفين لقواعد وآداب المرور، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

 - مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س على الطرق:
 

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.


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