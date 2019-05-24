مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أثناء القيادة

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:
- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة على الطرق:
تندرج الشريحة الخامسة التى تعد الشريحة الرادعة للمخالفين لقواعد وآداب المرور، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س على الطرق:
تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
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