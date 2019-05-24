محكمة سعودية تستعين بـ"خبير شعراء" لفض منازعة قضائية بين شاعرين

وكالات الأنباء

قررت محكمة سعودية الاستعانة بشاعر شعبى، على خلفية قضية خصومة بين شاعرين فى مدينة بريدة، حسبما ذكرت صحيفة "الوئام" السعودية، وذلك لاستشارته فى شرح أبيات قصائد تضمنت بعض الغموض على خلفية خصومة بين شاعرين.

وذكرت مصادر أن المحكمة خاطبت النادى الأدبى فى القصيم لندب خبير فى الشعر الشعبى لإبداء الرأى فى القضية.

وأوضحت الصحيفة أن القضية تعود تفاصيلها إلى أن اثنين من الشعراء تسابا عبر القصائد، وتلفظ كل منهما على الآخر بألفاظ بذيئة، وشهر كل منهما بالآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع كل واحد منهما دعوى خاصة ضد خصمه، وبدورها رفعت النيابة العامة دعوى عامة بحقهما بحسب الوطن.

وندب النادى الأدبى بالقصيم شاعرا له تاريخ وخبرة فى الشعر الشعبي، ليشرح الغموض الذى تضمنته معانى ومفردات القصائد، ومن المتوقع أن يصدر الخبير تقريره خلال الأيام المقبلة، ويسلمه للمحكمة، كى تصدر حكمها على ضوء شرحه لهذه القصائد.