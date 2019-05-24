سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يعلن عن تسليم وتشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بـ30 مليون جنيه

الجمعة، 24 مايو 2019 10:20 م
محافظ البحيرة يعلن عن تسليم وتشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بـ30 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن الانتهاء من محطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار بطاقة 5000 متر فى اليوم بتكلفة 30 مليون جنيه.
 

وأضاف، فى تصريحات له، أن المحطة الجديدة تم تسليمها لتدعيم شبكة المياه بكفر الدوار  لخدمة أكثر من 60 ألف نسمة تضم سكان المدينة والمناطق الريفية المجاورة.

 

وأوضح محافظ البحيرة، أن محطة كفر الدوار هى الأولى من نوعها مع محطة المجد بالرحمانية التى تعمل بتقنية الأغشية الليفية، والتى تسهدف القضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين مستوى الضغوط بنطاق مركز كفر الدوار  .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة يقرر منح المستثمرين المتعثرين مهل لاستكمال مشروعاتهم

ضبط 13 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

أهالى قرية الكنايس بالبحيرة يشكون انقطاع مياه الشرب

مصرع شاب غرقا بمركز وادى النطرون بالبحيرة فى ظروف غامضة

تهالك كوبرى النجارين الغربى بالبحيرة يمثل خطر على الأهالى

جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على 3 أشخاص لقتلهم فنى بترول بغرض سرقته

اخبار البحيرة

مشروعات مياه

كفر الدوار

محافظ البحيرة

محطة مياه رأس كاوتش

محطة مياه

مياه الشرب

اخبار المحافظات

المحافظات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة