محافظ البحيرة يعلن عن تسليم وتشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بـ30 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن الانتهاء من محطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار بطاقة 5000 متر فى اليوم بتكلفة 30 مليون جنيه.



وأضاف، فى تصريحات له، أن المحطة الجديدة تم تسليمها لتدعيم شبكة المياه بكفر الدوار لخدمة أكثر من 60 ألف نسمة تضم سكان المدينة والمناطق الريفية المجاورة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن محطة كفر الدوار هى الأولى من نوعها مع محطة المجد بالرحمانية التى تعمل بتقنية الأغشية الليفية، والتى تسهدف القضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين مستوى الضغوط بنطاق مركز كفر الدوار .