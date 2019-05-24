محافظ الإسماعيلية: رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس الحار

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، عن استعدادات المحافظة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف بالمحافظة لمواجهة حالات الإصابة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات الإصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.

وأصدر محافظ الإسماعيلية، تعليماته للدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية للتنسيق مع كافة القطاعات الصحية والطبية بالمحافظة لتوعية المواطنين وإلقاء الضوء حول الوقاية من حالات الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معها والتجهيزات اللازمة بالاستقبال في كافة المستشفيات العامة والمركزية.

كما أصدر "عثمان" تعليماته إلى جميع المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بضرورة الاستعداد التام لمواجهة الارتفاع فى درجات الحرارة.