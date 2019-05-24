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محافظة القاهرة تعلن عن تسكين 400 أسرة بمشروع أهالينا من سكان "ترعة الطوارئ"

الجمعة، 24 مايو 2019 02:00 ص
محافظة القاهرة تعلن عن تسكين 400 أسرة بمشروع أهالينا من سكان "ترعة الطوارئ" مشروع أهالينا 1 لتطوير العشوائيات
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة القاهرة، أن إجمالى من جرى تسكينه حتى الآن بمشروع أهالينا 1، 400 أسرة، من سكان ترعة الطوارئ، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية لتوفير سكن كريم للمواطنين، وذلك بالتزامن مع إزالة العشش والعقارات المقامة على أراضى الدولة المحيطة بترعة الطوارئ لإنشاء محور ترعة الطوارئ.

 

من جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن إجمالى ما جرى إزالته حتى الآن من عقارات بمنطقة ترعة الطوارئ العشوائية 69 عقارًا و16 عشة، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار فى بداية إنشاء مشروع التطوير العام الماضى

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه جرت الإزالة لتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" والذى يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

 

وأشار صابر، إلى أن إزالة المبانى العشوائية التى يجرى إزالتها مقامة على أملاك الدولة بدون ترخيص، لافتًا إلى تسكين المواطنين المستحقين فى مساكن مشروع أهالينا 1.


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