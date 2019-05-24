مجلس مدينة الأقصر ينفذ حملة إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، حملة لإزالة كافة أنواع المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومباني من الطوب الأبيض والأحمر بدون ترخيص وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

ومن جانبه أوضح سكرتير عام مدينة الأقصر أنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات، لافتاً إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيراً بإستمرار حملات إزالة التعديات، ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وجميع القرارات أرقام (39،40، و41، 85) لسنة 2019، تضمنت المناطق الآتية:

الكرنك - نجع عبادي، الكرنك - الملقطة متفرع من الطريق الدائري وتم تنفيذ قرارين ، والنجع التحتاني بجوار مسجد الشيخ الطاهر وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح (250) متر مربع، وشارك بالحملة مصطفى محمد عادلي عضو المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وميلاد حليم صالح ومحمد حسان بخيت مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.



