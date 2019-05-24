سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الأقصر ينفذ حملة إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص

الجمعة، 24 مايو 2019 08:00 ص
مجلس مدينة الأقصر ينفذ حملة إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص إزالة تعديات بدون ترخيص
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، حملة لإزالة كافة أنواع المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومباني من الطوب الأبيض والأحمر بدون ترخيص وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

ومن جانبه أوضح سكرتير عام مدينة الأقصر أنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات، لافتاً إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيراً بإستمرار حملات إزالة التعديات، ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وجميع القرارات أرقام (39،40، و41، 85) لسنة 2019، تضمنت المناطق الآتية:

الكرنك - نجع عبادي، الكرنك - الملقطة متفرع من الطريق الدائري وتم تنفيذ قرارين ، والنجع التحتاني بجوار مسجد الشيخ الطاهر  وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح (250) متر مربع، وشارك بالحملة مصطفى محمد عادلي عضو المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وميلاد حليم صالح ومحمد حسان بخيت مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.

تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص لمدينة الأقصر (3)
 
 
تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص لمدينة الأقصر (2)
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إزالة تعديات على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف شرق الإسكندرية

صور ..إزالة 150حالة تعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

محافظ القليوبية: تنفيذ 10 آلاف قرار إزالة تعديات على الأراضى خلال فترة قصيرة

صور.. قطع شجرة معمرة والتعدى على كورنيش النيل بالعجوزة

الاقصر

اخبار الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار مصر

حملات ازالة تعديات

اخبار مصر اليوم

تعديات بدون تراخيص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة