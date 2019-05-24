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الجمعة، 24 مايو 2019 07:43 ص
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الرئيسية صحة وطب

ما هى أسباب عمى الألوان

الجمعة، 24 مايو 2019 07:00 ص
ما هى أسباب عمى الألوان اسباب عدم رؤية الالوان بوضوح
كتبت إيناس البنا
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عدم القدرة على تحديد الألوان من أبرز المشاكل التى يعانى من البعض والتى تعرف باسم عمى الألوان.

يواجه معظم الأشخاص الذين يعانون من عيوب رؤية الألوان، صعوبة في رؤية الاختلافات بين الألوان في النطاق الأحمر والأخضر وذلك وفقا لتقرير موقع "allaboutvision"، ولكن  مشاكل الألوان في النطاق الأزرق والأصفر أقل شيوعًا، وأكثر ندرة هى العمى التام للون، حيث يمكن للعين فقط التعرف على اللون الأبيض والأسود وظلال الرمادي.

على الرغم من أن عيوب رؤية الألوان قد تكون غير ملائمة للأشخاص الذين تعتمد مهنتهم على ألوان مميزة  مثل الديكور، فإن معظم الناس يمكنهم التكيف بسهولة نسبية.

عمى الالوان
عمى الالوان

 

الأسباب التى تغير شكل الألوان
 

الأمراض:

 بعض الحالات التي يمكن أن تسبب عيوبا فى رؤية اللون وهي فقر الدم المنجلي والسكر والانتكاس البقعي ومرض الزهايمر والزرق ومرض الشلل الرعاش وإدمان الكحول المزمن وسرطان الدم.

بعض الأدوية:

يمكن لبعض الأدوية تغيير رؤية اللون، مثل بعض الأدوية التي تعالج مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف الانتصاب والالتهابات والاضطرابات العصبية والمشاكل النفسية.

الشيخوخة:

حيث تدهور قدرتك على رؤية الألوان ببطء مع تقدمك في العمر.

المواد الكيميائية:

 قد يتسبب التعرض لبعض المواد الكيميائية في مكان العمل، مثل ثاني كبريتيد الكربون والأسمدة، في فقدان رؤية الألوان.

 


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