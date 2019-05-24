ماذا يحدث عند تكرار استخدام "الأدوات" فى جراحة السمنة؟.. الدكتور أحمد السبكى يجيب

تقرير خاص

الأدوات المستخدمة فى جراحات السمنة من أهم معايير نجاحها، وجميعها مصنعة من أجل الاستخدام مرة واحدة لحالة واحدة فقط، ومحظور تماماً إعادة استعمالها لأكثر من حالة وفقا للتوصيات الطبية العالمية، هذا ما أكده الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، وشدد على أهمية استخدام الأدوات الأصلية التى يتم استخدامها مرة واحدة، وغير القابلة للتعقيم.





وأوضح الدكتور أحمد السبكى فى حديثه، لـ"اليوم السابع"، عن مخاطر تكرار استخدام الأدوات فى جراحات السمنة، مؤكداً أنه فى الآونة الاخيرة وتحديداً منذ نحو عامين انتشرت فى مصر عدوى الاستخدام المتكرر للأدوات فى جراحات السمنة من العديد من الأطباء المتخصصين فى جراحة السمنة، لافتاً إلى أن دول العالم الأوروبية والعربية يعتمدون بشكل رئيسى على استخدام الأدوات الأصلية ذات الاستخدام الواحد غير المتكرر حتى يتفادى الطبيب حدوث أى مضاعفات، وإن تكرار استخدامها يحدث فى مصر بغرض تقليل التكلفة على المريض.

واستطرد حديثه قائلا: البلد التى صنعت تلك الأدوات الأصلية "أمريكا" صنعت تلك الأدوات للاستخدام بهذا الغرض وبهذه الكيفية، وتكرار استخدام تلك الأدوات أو استخدام أدوات مقلدة وليست أصلية بغرض تقليل التكلفة لا يكون فى مصلحة المريض، لكننا نضع المريض فى مخاطرة كبيرة بصحته.



مخاطر تكرار استخدام الأدوات في جراحة السمنة

مخاطر تكرار استخدام الأدوات:

وحذر الدكتور أحمد السبكى من المخاطر التى من الممكن أن تحدث جراء تكرار استخدام هذه الأدوات، والتى تتمثل فى حدوث التسريب بعد الجراحة، أو حدوث النزيف أثناء إجراء الجراحة وبعدها، لافتاً إلى أن نقل العدوى تعتبر من أهم المخاطر التى يمكن أن تحدث، لأن هذه الأدوات غير قابلة للتعقيم، حيث تتكون من جزء معدنى وجزء آخر من البلاستيك وهذا يمنعها من دخول جهاز التعقيم "الاوتوكلاف" لان حرارة هذا الجهاز شبيهه بالفرن، وبالتالي لا يصلح ادخال البلاستيك به حتى لا ينصهر، فيتم تعقيمها بالسوائل أو البلازما وهذا النوع من التعقيم غير كافٍ لإزالة الفيروسات، فيتم نقل الفيروسات الكبدية، والإيدز والعديد من الفيروسات الخطيرة.



خطوات عليك فعلها عند إجراء جراحة السمنة

الوقاية من مخاطر تكرار استخدام الأدوات:

وفى النهاية نصح الدكتور أحمد السبكى المريض بأن يوثق أولا فى الطبيب المختص الذى سيجرى له العملية، وهذا لا يمنع تماماً من أن يأخذ المريض أدواته بعد انتهاء الجراحة لضمان عدم تكرار استخدامها مرة أخرى، وعلى الرغم من أن الالتزام بالمعايير الطبية العالمية يحتم على أى طبيب عدم تكرار استخدام الأدوات مرة أخرى لكن من الأفضل أن نفعل ذلك كنوع من الاحتياط، حتى يطمئن أى مريض أن هذه الأدوات لم يتم استخدمها من قبل.

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