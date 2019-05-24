ماذا تفعل إذا حصلت على حكم برؤية الصغير ورفضت الحاضنة تنفيذه؟

كتب أحمد الجعفرى

تنشأ العديد من الخلافات بين الأزواج، لأسباب عديدة، وبعضها ينتهى بالإنفصال، ويبقى الأطفال مع الزوجة باعتبارها الحاضنة، ويحق للزوج رؤيتهم بمقتضى القانون

ولكن ماذا يفعل الزوج فى حالة امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم الرؤية.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامى، أن حكم الرؤية الصادر من المحكمة يتحدد فيها موعد الرؤية ومكانة، وعلى الزوج التوجه للمكان المحدد فى الحكم، عقب إعلان الزوجة واثبات ذلك الإعلان.

ويتابع "عبد الجواد" الخبير القانونى، أنه فى حالة امتناع الزوجة عن التوجه لمكان الرؤية، المحدد من قبل المحكمة، فعلى الزوج إثبات تلك الحالة، وتحرير دعوى إسقاط حضانة عن الزوجة، لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائى.