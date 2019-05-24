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للسيدات فقط.. اعرفى كل شىء عن الدورة الشهرية الأولى بعد الإجهاض

الجمعة، 24 مايو 2019 06:30 م
للسيدات فقط.. اعرفى كل شىء عن الدورة الشهرية الأولى بعد الإجهاض الدورة الشهرية - أرشيفية
كتبت هند عادل
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وفقا للعديد من الإحصائيات فإن حوالي 10 إلى 20 بالمائة من جميع حالات الحمل المعروفة تؤدي إلى إجهاض، وهناك الكثير من النساء اللائي يتعرضن للإجهاض قبل أن يتعرفن على علامات الحمل ،حسبما ذكر موقع " healthline" .
 
ويترك الاجهاض آثار واضحة على صحة المرأة تستمر لفترات طويلة قد تصل إلى عدة أسابيع، وأبرز تلك التغيرات تأخر نزول الدورة الشهرية فى مواعيدها الثابتة بسبب زيادة مستويات الهرمونات في فترة ما قبل الإجهاض وحدوث الحمل .
 
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
ومعظم النساء اللائي أجهضن لديهن فترة أربعة إلى ستة أسابيع قد يعانين من آلام شديدة مصاحبة للدورة الشهرية أكثر من المعتاد. 
 

علامات تظهر على الجسم فى الفترة الأولى بعد الإجهاض 

 
عند الإجهاض  يحاول جسم المرأة  تمرير محتويات الرحم عبر المهبل، وهو ما يصاحبه من ألم شديد أو تشنجات  في البطن وأسفل الظهر، قد تستمر بعض أو كل هذه الأعراض أقل من بضعة أيام أو قد تستغرق عدة أسابيع للتوقف.
 
إذا كنت بصحة جيدة ، فستتلقى فترة من أربعة إلى ستة أسابيع لعوده انتظام الدورة الشهرية  لكن الدورة الأولى بعد الاجهاض لها الكثير من الاعراض المصاحبة

وهى:

رائحة قوية
أثقل من المعتاد
أطول من المعتاد
أكثر ألما فى البطن 
وإذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة قبل الحمل ، فغالبًا ما تظل غير منتظمة بعد الإجهاض ،وقد يحتاج الجسم إلى وقت أطول من أربعة إلى ستة أسابيع لبدء فترته التالية.
 
 

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