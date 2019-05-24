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للأسبوع الثالث خسائر فادحة ببورصة قطر.. وتفقد 11.5 مليار ريال فى 5 جلسات

الجمعة، 24 مايو 2019 06:34 م
للأسبوع الثالث خسائر فادحة ببورصة قطر.. وتفقد 11.5 مليار ريال فى 5 جلسات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر بنسبة 1.43% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسرة عدد 141.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9730.52 نقطة، وسط هبوط 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 11.5 مليار ريال ليغلق عند مستوى 549.66 مليار ريال.

 

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 72.65 مليون سهم بقيمة 1.79 مليار ريال لعدد 45.37 ألف صفقة، وارتفع 30 سهماً، فيما تراجع 12 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

 

وتراجعت بورصة قطر، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 6.02%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.94%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.13%، والتأمين والاتصالات بنسبة 0.76% و0.67% على التوالى، فيما ارتفع الصناعة وحيداً بنسبة 1.55%.

 

 


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