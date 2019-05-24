لبنان توافق على مسودة ميزانية تخفض العجز إلى 7,5%

كتبت ـ إيمان حنا

وافق مجلس الوزراء اللبنانى، اليوم، على مسودة نهائية للميزانية خفض فيها العجز إلى 7,5%.

وأكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، في تصريحات نقلتها عنه الوكالة الوطنية للإعلام عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة اتفقت على جميع بنود مسودة الميزانية الحكومية، وأكد أنه لا توجد تحفظات على مواد أو أرقام والجميع وافق على الموازنة، و أن جميع البنود والمواد جرى الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن "هناك أفكاراً جرى التطرق إليها في السياسة العامة"، مضيفاً أنه سيتم عقد جلسة أخيرة لاعتماد المسودة في القصر الرئاسي.