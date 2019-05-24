سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تهدد بعدم استئناف مفاوضات نزع السلاح النووى بسبب مطالب واشنطن

الجمعة، 24 مايو 2019 01:31 م
كوريا الشمالية تهدد بعدم استئناف مفاوضات نزع السلاح النووى بسبب مطالب واشنطن دونالد ترامب وكيم جونج أون
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت كوريا الشمالية، أنها لن تستأنف أبدًا مفاوضات نزع سلاحها النووى مع الولايات المتحدة إلا عندما تبتعد الإدارة الأمريكية عن المطالب أحادية الجانب بشأن نزع السلاح، على حد وصفها.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن تلك التصريحات جاءت على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الذى اتهم الولايات المتحدة بالتسبب عن عمد فى انهيار القمة التى أجريت فى شهر فبراير الماضى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أونج، عبر مطالب مستحيلة وأحادية الجانب.

وكان مسئولون أمريكيون قد صرحوا بأن الاجتماع انهار بسبب مطالب كوريا الشمالية الزائدة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها فى مقابل خطوات نزع السلاح النووى بشكل جزئى، فيما قال كيم إن لدى واشنطن مهلة حتى نهاية العام الجارى للتوصل إلى بنود اتفاق يقبلها الطرفين لإنقاذ المفاوضات.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النرويج تُقدم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تهاجم "جو بايدن" لانتقاده زعيمها

ترامب يكرر نهجه إزاء كوريا الشمالية مع إيران ..الرئيس الأمريكى يمارس الحرب الكلامية.. والتهديدات لأقصى درجة للضغط على الطرف الآخر .. تمهيدا للتفاوض..خبراء يحذرون: مقامرة خطيرة والجهل يقوده لتكرار نفس الخطأ

كوريا الشمالية تدين مصادرة أمريكا إحدى سفنها

رئيس كوريا الجنوبية: التحالف القوى مع أمريكا حافظ على زخم الحوار مع كوريا الشمالية

تقرير بريطانى: الآلاف من نساء وفتيات كوريا الشمالية يتعرضن للاستعباد الجنسى

كوريا الشمالية تحتج لدى الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز الأمريكى لسفينتها

دونالد ترامب

كيم جونج اون

الرئيس الامريكى

زعيم كوريا الشمالية

العلاقات الامريكية الكورية الشمالية

الملف النووى الكورى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة