كوريا الشمالية تتهم أمريكا بالمسئولية عن فشل محادثات زعيما البلدين

رويترز

قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن الموقف الأمريكى "المتعسف المخادع" تسبب فى عدم التوصل لاتفاق خلال ثانى قمة بين البلدين، وحذرت من أنه لن يتسنى حل القضية النووية أبدا دون انتهاج أسلوب جديد.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بمحاولة التنصل من مسؤولية فشل القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى فبراير، وذلك عن طريق إثارة "قضية خارج السياق تماما". ولم يذكر تفاصيل.

وقال المتحدث - الذى لم يرد اسمه - فى بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، "السبب الأساسى وراء فشل محادثات القمة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة فى هانوى هو الموقف المتعسف المخادع الذى اتخذته الولايات المتحدة وإصرارها على سبيل يستحيل المضى فيه".

وأضاف "لن تستطيع الولايات المتحدة أن تحركنا قيد أنملة بالأسلوب الذى تقلبه فى ذهنها حاليا، وكلما زادت تصرفاتها تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عدائية وتبديدا للثقة زاد رد فعلنا قوة".

وهذا أحدث انتقاد موجه للولايات المتحدة منذ فشل القمة التى انعقدت فى فيتنام وسعى خلالها كيم لتخفيف العقوبات مقابل تفكيك جزئى لبرنامج بلاده النووي، أما ترامب فقد طالب بخارطة طريق كاملة لنزع السلاح النووى تشمل نقل قنابل إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إنه ما لم تكن لدى الولايات المتحدة حسبة جديدة فلن يتسنى استئناف المحادثات النووية أبدا.