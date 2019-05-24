كوريا الجنوبية تجرى تدريبات مدنية وعسكرية الأسبوع المقبل

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تعتزم كوريا الجنوبية اجراء تدريبات مدنية-عسكرية جديدة، الأسبوع المقبل، وذلك لتحسين الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ المختلفة، وهى الأحدث فى سلسلة من إعادة تنظيم تدريبات الدفاع لدعم جهود السلام مع كوريا الشمالية.

وذكرت وزارتا الدفاع والداخلية فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن التدريبات (أولتشى تايجوك) سُتجرى فى الفترة من 27 وحتى 30 مايو، وسيشارك فيها حوالي 480 ألف مدنى ومسئول حكومى وأعضاء من القوات المسلحة من حوالى 4 آلاف جهة حكومية ووكالات ذات صلة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتم استبدال التدريبات الصيفية "أولتشي فريدوم جارديان" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالنوع الجديد من التدريبات التي تجمع بين برنامجين حاليين -تمرين قيادة موقع تيجوك بقيادة الجيش الكوري الجنوبي وتدريبات أوتشي الحكومية، التي كانت جزءًا من أولتشي فريدوم جارديان.

وأشارت الوزارات إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز قدرات إدارة الأزمات في البلاد في التعامل مع مختلف تهديدات السلامة والأمن، بما في ذلك الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية واسعة النطاق، فضلاً عن ضمان وضع الاستعداد.