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قرقاش: وحدة الصف ضرورة فى هذه الظروف الدقيقة

الجمعة، 24 مايو 2019 05:51 م
قرقاش: وحدة الصف ضرورة فى هذه الظروف الدقيقة الدكتور أنور قرقاش
إيمان حنا
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أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الدعوة السعودية لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز.

 

وأضاف أن وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه.

 

وقد أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الجاري للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة .


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