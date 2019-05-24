سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"قربى يا مدام بسبعة ونص".. تعرف على عقوبة بيع الملابس الممنوع الإتجار فيها

الجمعة، 24 مايو 2019 02:53 م
"قربى يا مدام بسبعة ونص".. تعرف على عقوبة بيع الملابس الممنوع الإتجار فيها ارشيفة - اسواق
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

حرص المشرع المصرى فى قانون العقوبات المصرية، بكل قوة على حماية الصناعة المحلية، والعمل على تنميتها كجزء من التنمية والسعى للإرتقاء  بالمنتج المحلى، من خلال سن تشريعات تعمل على المساهمة زيادة فرصة العمل، والقضاء على البطالة.

حاول البعض مخالفة القانون وسعى لإدخال مصر بضائع ممنوع تداولها، أو دخولها عبر منافذ أو ليست شرعية لتمريرها عبر الأسواق المختلفة، وبيعها، كما يحدث مثلاً فى الملابس المستوردة، وغيرها من المنتجات، لكن القانون وقف لهم بالمرصاد ووضع فى الباب السابع عشر من قانون العقوبات تحت فصل التجار فى الأشياء الممنوعة، وبالتحديد فى المادة 228 والتى تنص على ما يلى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل فى مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك ما لم ينص قانونًا عن عقوبة أخرى".

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على عقوبة طلب ختان أنثى ومرتكبها بتعديلات قانون العقوبات الأخيره

100 جنيه غرامة تحريض كلب على مواطن فى قانون العقوبات

القومى للمرأة مشيدا بمشروع تعديل أحكام قانون العقوبات: مكتسب جديد للمرأة المصرية

البرلمان يحيل مشروعات تعديل قانونى العقوبات والخدمة المدنية للجان المختصة

تعرف على الفرق بين الجناية والجنحة فى قانون العقوبات

الملابس المستوردة

قانون العقوبات

بيع الملابس

الاسواق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة