فيس بوك يترك فيديو مفبرك يظهر رئيسة مجلس النواب الأمريكى "سكرانة"

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع فيس بوك إنه لن يحذف فيديو لنانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، والذى تم التلاعب به لتبدو وكأنها فى حالة سكر، وهو الذى أثار جدلا كبيرا فى الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ورأت الصحيفة أن هذا الموقف من جانب موقع التواصل الاجتماعى الأشهر يسلط الضوء على مصارعته فى التعامل مع التضليل.

وتظهر بيلوسى فى مقطع الفيديو تتحدث خلال إحدى الفعاليات، لكن تم الإبطاء من حديثها ليعطى انطباعا أن تتلعثم فى الكلام، يأتى هذا بعد يوم من إغضاب بيلوسى للرئيس دونالد ترامب بسبب انتقاداتها الشديدة له.

وكان محامى ترامب الشخصى رود جوليانى، من بين أنصار الرئيس الأمريكى الذين نشروا الفيديو، فنشر لينك للفيديو فى تغريدة على توتير قبل أن يحذفه لاحقا، وصاحبه بتعليق "ما خطب نانسى بيلوسى؟ طريقتها فى الخطاب غريبة"، ورغم النوايا الخبيثة لمن يقف وراء الفيديو، إلا أن فيس بوك قال إنه سيحد فقط من إمكانية رؤيته فى صفحات المستخدمين ويرفق رابط لموقع ثالث خاص بتقصى الحقائق يشير إلى أن الفيديو مضللا.