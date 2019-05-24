سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيس بوك يترك فيديو مفبرك يظهر رئيسة مجلس النواب الأمريكى "سكرانة"

الجمعة، 24 مايو 2019 04:37 م
فيس بوك يترك فيديو مفبرك يظهر رئيسة مجلس النواب الأمريكى "سكرانة" بيلوسى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قال موقع فيس بوك إنه لن يحذف فيديو لنانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، والذى تم التلاعب به لتبدو وكأنها فى حالة سكر، وهو الذى أثار جدلا كبيرا فى الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ورأت الصحيفة أن هذا الموقف من جانب موقع التواصل الاجتماعى الأشهر يسلط الضوء على مصارعته فى التعامل مع التضليل.

وتظهر بيلوسى فى مقطع الفيديو تتحدث خلال إحدى الفعاليات، لكن تم الإبطاء من حديثها ليعطى انطباعا أن تتلعثم فى الكلام، يأتى هذا بعد يوم من إغضاب بيلوسى للرئيس دونالد ترامب بسبب انتقاداتها الشديدة له.

وكان محامى ترامب الشخصى رود جوليانى، من بين أنصار الرئيس الأمريكى الذين نشروا الفيديو، فنشر لينك للفيديو فى تغريدة على توتير قبل أن يحذفه لاحقا، وصاحبه بتعليق "ما خطب نانسى بيلوسى؟ طريقتها فى الخطاب غريبة"، ورغم النوايا الخبيثة لمن يقف وراء الفيديو، إلا أن فيس بوك قال إنه سيحد فقط من إمكانية رؤيته فى صفحات المستخدمين ويرفق رابط لموقع ثالث خاص بتقصى الحقائق يشير إلى أن الفيديو مضللا.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: نانسى بيلوسى فقدت صوابها

بيلوسى تحث أسرة ترامب على "التدخل" لدى الرئيس

"مجلس النواب الأمريكى يقلب الترابيز على ترامب".. بيلوسى تهدد الرئيس بالعزل وتتهمه بتعطيل العدالة والتستر.. نائبة ديمقراطية: الحرب على إيران حيلة لبقائه فى السلطة.. ودونالد: لا استطيع العمل مع الديمقراطيين

بيلوسي: تعطيل العدالة والتستر جريمة يمكن أن تؤدي لعزل ترامب

نانسى بيلوسى

رئيسة مجلس النواب

فيس بوك

فيديو مفبرك


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة