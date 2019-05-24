فيديو.. ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل عيد الفطر

كتب محمود عبد الراضي

نجح أمن القاهرة فى ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط كافة صور الخروج على القانون لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وملاحقة العناصر القائمة على تصنيعها والإتجار فيها.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (3 قضايا إتجار فى الألعاب النارية ضبط خلالها 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والإحجام).