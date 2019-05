فيديو.. ترامب يغادر أمريكا متجها لليابان ويتطلع لتكريم الإمبراطور الجديد

غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية، متجهين إلى اليابان للقاء الإمبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو.

ونشر ترامب، عبر حسابه على تويتر، فيديو أثناء المغادرة، صحبها بتعليق: "غادرت البيت الأبيض، ونحن على متجهين لليابان، أتطلع إلى تكريم إمبراطور اليابان نيابة عن الولايات المتحدة"

وأضاف ترامب: "سأناقش أيضا ملف التجارة والملف العسكرى مع صديقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى".

Departed the @WhiteHouse and am now on Air Force One with the First Lady heading to Japan and looking forward to honoring, on behalf of the United States, His Majesty, the Emperor of Japan. I will also be discussing Trade and Military with my friend, Prime Minister @AbeShinzo. pic.twitter.com/uwEjQNbEXE