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فيديو.. ترامب يغادر أمريكا متجها لليابان ويتطلع لتكريم الإمبراطور الجديد

الجمعة، 24 مايو 2019 09:41 م
فيديو.. ترامب يغادر أمريكا متجها لليابان ويتطلع لتكريم الإمبراطور الجديد ترامب
كتب محمد تهامى زكى
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غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية، متجهين إلى اليابان للقاء الإمبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو.

 

ونشر ترامب، عبر حسابه على تويتر، فيديو أثناء المغادرة، صحبها بتعليق: "غادرت البيت الأبيض، ونحن على متجهين لليابان، أتطلع إلى تكريم إمبراطور اليابان نيابة عن الولايات المتحدة"

 

وأضاف ترامب: "سأناقش أيضا ملف التجارة والملف العسكرى مع صديقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى".

 

 


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