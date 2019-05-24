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فيديو .. برلمانى إيطالى يتهم النظام القطرى بتمويل الإرهاب فى ليبيا وسوريا

الجمعة، 24 مايو 2019 02:57 م
فيديو .. برلمانى إيطالى يتهم النظام القطرى بتمويل الإرهاب فى ليبيا وسوريا أمير قطر تميم بن حمد
كتب : أحمد جمعة
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اتهم نائب فى البرلمان الإيطالى النظام القطرى بدعم الإرهاب فى سوريا وليبيا، مشيرا لتمويل أمير قطر للتنظيمات المتطرفة بأموال ضخمة فى البلدين.

وقال النائب فى البرلمان الإيطالى - وفقا لمقطع فيديو - إن النظام القطرى يمول مساجد ومؤسسات دينية فى إيطالية تنشر الفكر المتطرف ويروج للأفكار المتطرفة فى إيطاليا.

وتدعم قطر تنظيمات متطرفة فى سوريا أبرزها تنظيم جبهة النصرة الإرهابى وعدد من الإرهابيين فى ليبيا وخاصة مجالس شورى بنغازى ودرنة وإجدابيا، فضلا عن توفيرها الدعم السياسى والإعلامى للمتطرفين فى المدن الليبية.


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