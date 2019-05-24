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فيديو.. الدفاع المدنى فى نجران يؤكد سلامة طفل جرفته السيول

الجمعة، 24 مايو 2019 10:54 ص
فيديو.. الدفاع المدنى فى نجران يؤكد سلامة طفل جرفته السيول السيول تجرف طفل فى نجران السعودية
وكالات الأنباء
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أكد الدفاع المدنى بمطنقة نجران، صباح اليوم الجمعة، سلامة الطفل الذى تم تداول مقطع سقوطه وسط السيل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم.

 

 

ونقلت الصحيفة عن الدفاع المدنى قوله، "تهيب مديرية الدفاع المدنى بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال لعدم تعريض حياتهم للخطر والابتعاد عن مجارى الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجيًة السلامة للجميع".

السيول تجرف طفل فى نجران السعودية
السيول تجرف طفل فى نجران السعودية

 


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