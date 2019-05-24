فيديو.. الدفاع المدنى فى نجران يؤكد سلامة طفل جرفته السيول

وكالات الأنباء

أكد الدفاع المدنى بمطنقة نجران، صباح اليوم الجمعة، سلامة الطفل الذى تم تداول مقطع سقوطه وسط السيل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم.

مدنى #نجران يؤكد سلامة الطفل الذى تم تداول مقطع سقوطه وسط السيل عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولله الحمد ويدعو الجميع لمراقبة أطفالهم وعدم تعريض حياتهم للخطر. pic.twitter.com/il3jHEOPZh — الدفاع المدنى السعودى (@SaudiDCD) May 23, 2019

ونقلت الصحيفة عن الدفاع المدنى قوله، "تهيب مديرية الدفاع المدنى بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال لعدم تعريض حياتهم للخطر والابتعاد عن مجارى الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجيًة السلامة للجميع".