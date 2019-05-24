فيديو.. إحباط تهريب مخدرات وأسلحة نارية فى مطروح

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة المكافحة فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزته عدد كبير من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع بمنطقة الجفيرة بدائرة قسم شرطة الضبعة وتم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم القيام بحملة أمنية مكبرة إستهدفت تلك العناصر أسفرت عن ضبط أحدهما بقرية الجفيرة.