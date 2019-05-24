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فى دعوى ضم حضانة.. سيدة تتهم حماتها بحرمانها من رضيعتها لتركها المنزل

الجمعة، 24 مايو 2019 05:54 ص
فى دعوى ضم حضانة.. سيدة تتهم حماتها بحرمانها من رضيعتها لتركها المنزل محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت "دنيا.ف.س" دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالبت فيها بتمكينها من حضانة طفلتها البالغة من العمر 9 شهور بعد احتجازها على يد والدة زوجها ورفضها التصريح بمحل إقامتها.
 

وأضافت الزوجة: وافق أهلى على العيش معه فى منزل والدته، لأرى العذاب بسبب غيرتها ومعاملتى ونجلتيها وكأننى خادمة ،اقتحمت خصوصيتى، وعندما طالبت النجاة خوفا من أن تفتك بى حماتى قامت الدنيا واتهمنى الجميع بالجحود بعد أن فتحت لى منزلها.

وتكمل: بسبب تأخر الحمل لشهور قليلة دفعتنى للذهاب للداجلين والمقابر والمشرحة وعندما رزقنى الله بالحمل جن جنونها وكادت أن تتسبب بإجهاضى أكثر من مرة.

 

وأكدت "دنيا": "لم أعد أقوى على العيش مع حماتى وتركها تعذبنى بعد سفره للخارج بعد أن أثرت عليه وجعلته يكرهنى ،عشت فى عذاب نفسى لشهور، حاولت أن تصيبنى بالجنون، وهددتنى بدفعى للانتحار إذا لم أمتثل لأومراها ،تحكمت فى زوجى ورفضت السماح له بالعودة إلى مصر أثناء ولادتى لطفلتى، ومنعت أسرتى من زيارتى" .

 

وتكمل: تعدت على بالضرب بسبب ذهابى لأهلى دون أذنها، أصرت على طردى من منزلى ليلا بملابس النوم، واستولت على منقولاتى، طلبت من أهلى الحضور لنجدتى وأقناعها بمنحى طفلتى ولكنها رفضت، لأعيش طوال شهور محرومة منها ولا أعرف محل إقامتها .


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