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فى الجو الحر.. طرق لحماية عينيك عند ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 24 مايو 2019 10:30 م
فى الجو الحر.. طرق لحماية عينيك عند ارتفاع درجات الحرارة حماية عينيك عند ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت إيناس البنا
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موسم الصيف هو وقت اتخاذ كل الاحتياطات للجسم ومنها العيون، فواحدة من مشاكل العين الأساسية التى تظهر خلال هذا الموسم هى الحساسية فى العين. 
 
يمكن أن يؤدى ذلك - وفقت لتقرير موقع "all about vision" - إلى احمرار وتهيج  فى العينين، ويرتبط معظمها بالغبار وحبوب اللقاح في الهواء، ويمكن أن يؤدي الاحتكاك المتكرر للعينين إما بسبب الحكة أو بأيدى غير نظيفة إلى التهاب العين وتشكيل القيح والدمامل على الجفون.
 
 
وأظهرت الأبحاث الطبية أن الأشعة فوق البنفسجية تزيد من احتمال حدوث إعتام عدسة العين، وتشمل الأنواع الأخرى من تلف العين الظفرة (نمو الأنسجة السطحية التي يمكن أن تمنع الرؤية)، وسرطان الجلد حول العينين، وتنكس البقعة (جزء من شبكية العين حيث يكون الإدراك البصري أكثر حدة). 
 
كل هذه المشاكل يمكن تخفيفها عن طريق حماية العين المناسبة مع النظارات الشمسية التى تغطى جانب العين والنظارات أو العدسات اللاصقة التى توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99 إلى 100٪. 

طرق حماية عينك فى الطقس الحار

يجب أن تحمى نفسك من الآثار الضارة للطقس الحار عن طريق:
  • اغسل العيون بشكل متكرر خاصة بعد الأنشطة الخارجية.
  • تأكد من الحفاظ على معايير النظافة فى حمامات السباحة
  • إذا كنت عرضة للحساسية، قلل من التعرض للغبار وحبوب اللقاح قدر الإمكان. 
  • تجنب  من مشاهدة التليفزيون. 
  • حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية من خلال ارتداء النظارات الشمسية الواقعية. 
  •  تجنب استخدام مكياج العين قدر الإمكان، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، يجب إزالة جميع آثار الماكياج قبل النوم. 
  • من المهم استشارة أخصائى العيون فى أقرب وقت ممكن، إذا كان هناك احمرار أو سقى أو حكة فى العين. 
  • تجنب الهواء من فتحات تكييف الهواء والمبردات القادمة مباشرة إلى العين.

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