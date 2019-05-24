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فطارك عربى.. تيبوجن والبنافة أكلات رمضانية من موريتانيا

الجمعة، 24 مايو 2019 03:00 م
فطارك عربى.. تيبوجن والبنافة أكلات رمضانية من موريتانيا اكلات موريتانيا
كتبت إيناس البنا
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يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك. 

الإفطار من موريتانيا 

  

البنافة

 وهى من الأكلات  التي تتربع على عرش الوجبات الموريتانية في شهر الصيام، كما سلطقون عليها اسم "الطاجين"، وهي أكلة تقليدية اشتهرت في عدد من مناطق البلاد، تتكون من اللحم المقطع أو غير مقطع حسب الرغبة بالإضافة إلى البطاطس المقطعة وكذلك البصل، ويوضع الجميع في مرجل واحد ويطبخ ثم يوضع في إناء التقديم، يغمس الخبز في الصلصة ولا بأس أن يطحن الآكل البطاطس.

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تيبوجن

يعتمد هذا الطبق الشعبي خصوصًا على سمك "الكربين" الذي يصطاده صيادو موريتانيا من المحيط الأطلسي،، حيث تتكون من الأرز والبصل والبقدونس والجزر والباذنجان والفلفل والثوم ومعجون الطماطم الذي تستمد منه الوجبة لونها المميز.

تيبوجن
تيبوجن

 

 
تتم عملية الطهي من خلال تقطيع السمك إلى شرائح مستديرة متوسطة الحجم يتم حشوها بالبصل الأخضر والثوم مع البهارات بعد طحنها، ويحول باقي الخضار إلى قطع كبيرة يتم تحضير الأرز بالبخار قبل أن يضاف إليه المرق ليكتمل نضجه، ثم يتم رص السمك على الأرز 
 

الكسكسى الموريتاني 

الكسكسى الموريتاني
الكسكسى الموريتاني

 

يُعد الكسكسي أشهر الأطباق الموريتانية اللذيذة، إذ يُصنع من طحين القمح أو الذرة على شكل حُبيبات صغيرة يطهى بالبُخار، ويضاف إليها اللحم والخضار والفلفل الحار، ويسقى بالحليب أو الزبدة.

 

 
وتختلف طريقة إعداد الكسكسي الموريتاني عن الدول المغاربية الأخرى، إذ يُضاف إليها مسحوق ورق الملوخية وبعض توابل المنطقة. 
 

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