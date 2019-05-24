فطارك عربى.. تيبوجن والبنافة أكلات رمضانية من موريتانيا

الإفطار من موريتانيا
البنافة
وهى من الأكلات التي تتربع على عرش الوجبات الموريتانية في شهر الصيام، كما سلطقون عليها اسم "الطاجين"، وهي أكلة تقليدية اشتهرت في عدد من مناطق البلاد، تتكون من اللحم المقطع أو غير مقطع حسب الرغبة بالإضافة إلى البطاطس المقطعة وكذلك البصل، ويوضع الجميع في مرجل واحد ويطبخ ثم يوضع في إناء التقديم، يغمس الخبز في الصلصة ولا بأس أن يطحن الآكل البطاطس.
تيبوجن
يعتمد هذا الطبق الشعبي خصوصًا على سمك "الكربين" الذي يصطاده صيادو موريتانيا من المحيط الأطلسي،، حيث تتكون من الأرز والبصل والبقدونس والجزر والباذنجان والفلفل والثوم ومعجون الطماطم الذي تستمد منه الوجبة لونها المميز.
تيبوجن
الكسكسى الموريتاني
الكسكسى الموريتاني
يُعد الكسكسي أشهر الأطباق الموريتانية اللذيذة، إذ يُصنع من طحين القمح أو الذرة على شكل حُبيبات صغيرة يطهى بالبُخار، ويضاف إليها اللحم والخضار والفلفل الحار، ويسقى بالحليب أو الزبدة.
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة