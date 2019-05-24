فرنسا: منفذ الهجوم فى الثلاثين من عمره وتم تحويل القضية لمكافحة الارهاب

كتب : أحمد علوى

قالت السلطات الفرنسية، لصحيفة 20 مينيت الفرنسية، إن النتائج الأخيرة للتحقيقات فى واقعة التفجير بمدينة ليون، تقول إن من قام بالهجوم رجل فى الثلاثينات من عمره، كان يرتدى برمودا باللون البيج وعصابة سوداء، يركب على دراجة جبلية، وقام بإسقاط طرد "الطرد المفخخ" أمام مخبز فى شارع فيكتور هوجو، وهو شارع مشهور بكونه مخصص للتسوق والتجول.

وأشارت إلى أن القضية تم نقلها إلى سلطات مكافحة الإرهاب رغم عدم وجود فرضية العمل الإرهابى، ولكن تم تحويلها لتلك الدائرة من أجل التحقيق بكافة الصلاحيات.

وقال مصدر بالشرطة الفرنسية للصحيفة ذاتها إنه تم رصد المتهم فى ميدان بيلكور، وتم تصويره بواسطة كاميرات مراقبة فى المدينة.

وأضاف ووفقًا لمعلوماتنا، فإن الآلة التى انفجرت تحتوى على مسامير، وحققت 13 إصابة خفيفة بما فى ذلك فتاة.