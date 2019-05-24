سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عودة 3500 معتمرا من الأراضى المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة

الجمعة، 24 مايو 2019 03:02 م
عودة 3500 معتمرا من الأراضى المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة معتمرين
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
 
استقبلت  الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة 3500 معتمر على متن 11 رحلة قادمة من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة ،بينهم 7 رحلات من جدة ، و 4 رحلات من المدينة المنورة.
 
 
وتشهد الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان المبارك. 
 
 
ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر و توفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى،  بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين والمودعين  وحمايتهم من أشعة الشمس.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إقلاع 21 رحلة من مطار القاهرة لنقل المعتمرين للسعودية

مصر للطيران تنقل 3200 معتمر على متن 16 رحلة

حصاد المطار.. إعلان حالة طوارئ بمهبط الطائرات للتعامل مع الموجة الحارة.. استمرار الجسر الجوي لسفر وعودة المعتمرين فى رمضان..مصر للطيران والخطوط الأوكرانية يوقعان اتفاقية مشاركة بالرمز

الأرضي المقدسة

مناسك العمرة

مطار القاهرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة