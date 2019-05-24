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عمومية الأطباء البيطريين بالقاهرة توافق على ميزانية 2018

الجمعة، 24 مايو 2019 10:16 م
عمومية الأطباء البيطريين بالقاهرة توافق على ميزانية 2018 عمومية الأطباء البيطريين بالقاهرة
كتبت آية دعبس
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عقدت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة الجمعية العمومية العادية، بعد الإفطار الجماعى السنوى لأعضائها، حضر الإفطار دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة وأعضائها.
 
قال الدكتور خالد سليم - نقيب اطباء بيطريين القاهرة - انه تم عرض ميزانية نقابة القاهرة عن عام 2018 على  الجمعية العمومية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته ، مؤكدا  في بيان، أن الجمعية العمومية لنقابة القاهرة للأطباء البيطريين وافقت على الميزانية لعام 2017.
 
أوضحت نانسى يعقوب ، عضو نقابة القاهرة للأطباء البيطريين ، أن النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة بها 9 آلاف عضو،  وقامت النقابة بأنشطة كثيرة منها مسرحية روائية كنشاط ثقافى ورحلة لوادى الريان بالفيوم والاشتراك بمعرض أجرينا وغيرها من الأنشطة وتحملت نقابة القاهرة 25٪ من تكليف الأنشطة.
 
قال الدكتور على سعد عضو - مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة النقابات الفرعية - أنه تم بحث شراء مقرا جديد ا وكبيرا يليق  بنقابة القاهرة الفرعية  بشارع قصر العينى وجارى العمل على إنهاء شرائه، لخدمة للأطباء البيطريين بنقابة القاهرة.
وأوضح دكتور محمد نبيل - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين - انه جارى الانتهاء من مشروع توحيد اشتراك النقابات الفرعية ويحصل مع اشتراك النقابة العامة، والهدف راحة الطبيب وعدم تعدد جهات التحصيل.
 
 

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