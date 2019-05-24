سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علماء يستخدمون جزيئات النبيذ الأحمر فى دواء ثورى لتخفيف ضغط الدم

الجمعة، 24 مايو 2019 12:30 م
علماء يستخدمون جزيئات النبيذ الأحمر فى دواء ثورى لتخفيف ضغط الدم العنب الأحمر "النبيذ"
كتب بيتر إبراهيم
إضافة تعليق

أعلن فريق من العلماء البريطانيون، اليوم، أن الجزيئات الموجودة فى النبيذ الأحمر يمكن أن تُستخدم لإنشاء علاج جديد لارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "ريسفيراترول" مركب تم إنتاجه في جلود العنب، منذ فترة طويلة يوصف بأنه إكسير قادر على مكافحة العديد من الأمراض من السرطان إلى الخرف، لكن العلماء يكافحون دائمًا لترجمة هذه النتائج إلى علاجات ناجحة.

والآن يقول خبراء فى كلية كينجز كوليدج في لندن إنهم توصلوا إلى كيفية عملها، وبتمويل من مؤسسة القلب البريطانية، وجدوا أن "ريسفيراترول" يتفاعل مع بروتين يسمى PKG1a في جدار الأوعية الدموية، ويضيف ريسفيراترول الأكسجين إلى البروتين، ما يؤدى إلى استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية ويؤدى بسرعة إلى انخفاض فى ضغط الدم.

العنب

العنب
 

وافترض الكثيرون أنه "مضاد للأكسدة" أو مادة توقف خلايا الأكسجين الضارة فى الجسم، لكن الآن تم اكتشاف طريقة عمل ريسفيراترول. 

لكن فى الواقع، يحدث العكس، حيث يسمح للأكسجين فى مجرى الدم بالتفاعل وأكسدة بروتين PKG1a.

النبيذ الاحمر

النبيذ الاحمر
 

وأضاف العلماء أنه لا توجد أدوية لضغط الدم الحالية تعمل بهذه الطريقة، ما يمهد الطريق لفئة جديدة تمامًا من الأدوية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صحتك فى وصفة..عصير البطيخ والعنب الأحمر لإنقاص الوزن

فوائد خل العنب الأحمر منها تقوية جهاز المناعة

دلع جسمك بالعنب الأحمر.. هيظبط الضغط ويحافظ على صحة عيونك

اكتشاف مركب فى العنب الأحمر يعالج أكثر من نصف حالات سرطان الثدى

علاج ارتفاع ضغط الدم

النبيذ الأحمر

العنب الأحمر

ارتفاع ضغط الدم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة