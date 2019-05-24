ضد مجهول.. انتحار أم قتل.. علاقة الملحن بليغ حمدى بمقتل الفنانة المغربية سميرة مليان

كتب أحمد حسنى

فى عالم الجريمة لا يوجد شىء كامل، نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيون وفنانون وشخصيات عامة أو مواطنون عاديون، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجاني.

"مقتل المطربة المغربية سميرة مليان"

سميرة مليان مطربة مغربية شابة، طالما حلمت باغناء والشهرة الواسعة، لكن أسرتها رفضت تلك الأمانى والأحلام وأصروا على زواجها فى سنة الخامسة عشر ليتخلصوا من أحلام ابنتهم الصغيرة.

حصلت سميرة مليان على الطلاق من زوجها ثم سافرت إلى فرنسا، وهناك بدأت تحتك بالعرب المُقيمين هناك وتُغنى فى الحفلات التى تُقام بصفة شبه دائمة، إلى أن اقنعها البعض للسفر إلى مصر للحصول على ماتتمناه من شهرة ونجومية.

دخلت سميرة مليان الوسط الفنى من أوسع أبوابه، عن طريق الموسيقار الشهير بليغ حمدى، وهو أشهر ملحن مصرى وعربى أنذاك، وفى نفس الوقت كان يُقيم فى بيته ما يُشبه الحفلات الموسيقية، وفى تلك الحافلات كان يحضر كل نجوم ومشاهير المجتمع، بمعنى أن سميرة إذا غنت فى ذلك الجمع فسوف يذيع صيتها سريعًا، وهذا ما حدث بالفعل، إذ أنها مع أول حفلة من الحفلات لقت الإشادة والإعجاب من الجميع.

فى إحدى الليالى، وفى واحدة من الحفلات الموسيقية التى كان ينظمها بليغ حمدى لضيوفه من الأصدقاء والمشاهير فى عالم الفن، قدم بليغ سميرة ثم أخبر الجميع برغبته الشديدة فى النوم، كان الأمر غريبًا ومُدهشًا، على الأقل بالنسبة للذين يعرفون بليغ جيدًا وشغفه بالفن، فهما حدث لن يترك بليغ حفلة كهذه ويذهب للنوم، كما أن الحفلة تقام فى منزله، ويقال إنه نام لساعة واحدة فقط ثم خرج أمام الجميع فزعًا أمام صريخ الحضور - لقد عُثر على جثة سميرة مليان - تحت شرفة بليغ حمدى.

بعد العثور على جثة سميرة عارية تماماً تحت شرفة بليغ حمدى، اختفى الملحن الشهير إلى يومنا هذا، وسط أقاويل بين انتحار الفنانة الصاعدة، وبين تورط بليغ حمدى فى قتلها، لتقيد قضية جديدة ضد مجهول.



أحد الافلام التى مثلت قصة مقتل الفنانة الصاعدة



بليغ حمدى مع زوجته