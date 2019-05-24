ضبط 710 هاربين من أحكام قضائية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم الجمعة، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

واستهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط 710 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 137 هاربين من جنح الحبس الجزئى، وضبط 20 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 375 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و177 محكومًا عليهم فى جنح المخالفات، وأربعة أحكام سرقة تيار كهربائى، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.