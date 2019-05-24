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ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقطاع الشمال والجنوب بقصد الدفاع بقنا

الجمعة، 24 مايو 2019 01:32 م
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقطاع الشمال والجنوب بقصد الدفاع بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية بقصد الدفاع بعدد من مراكز المحافظة فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على  ظاهرة حمل السلاح بالمحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز  ابوتشت وفرشوط ونجع حمادى  بقطاع الشمال وقوص ونقادة بقطاع الجنوب أسفرت عن ضبط  7 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق الى، 2بندقية خرطوش، 1 فرد روسي 1 فرد خرطوش بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


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