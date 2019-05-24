ضبط 6 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية ،القبض على 6 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية ، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتم ضبط كلا من "رضا .ع " 20سنة، عاطل ،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1425 لسنة 2019 مجنح قسم قها –سرقة،وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 37 أحوال قسم قها، و"معتز.م"25 سنة، عامل المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 40540 لسنة 2018 م جنح مركز طوخ ،إحداث إصابة ،وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 5 أحوال المركز طوخ، و"إسلام. ا. ع"، 32سنة، عاطل ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 8472 لسنة 2019 مجنح مركز طوخ ،سرقة ، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 26 أحوال مركز طوخ، و"محمد.ا" ، 36سنة، عاطل، السابق إتهامه فى عدد 37 قضيه سرقة ،سلاح ،مشاجرة ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 7370 لسنة 2018م جنح قسم ثان بنها و"ي.م"35سنة، ربة منزل، "ه. م.م"40سنة، ربة منزل المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 89 لسنة 2019 م إداري مركز بنها ،إكراه علي توقيع تحرر عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال مركز بنها، و"محمد. خ " 23سنة، عاطل ومقيم الفرنواني،المطلوب ضبطه، وإحضاره في القضية رقم 922لسنة 2019 م جنح قسم أول شبرا الخيمة ،سرقة ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.