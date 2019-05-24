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ضبط 5 متهمين بحوزتهم حشيش قبل ترويجه فى مرسى مطروح

الجمعة، 24 مايو 2019 12:39 ص
ضبط 5 متهمين بحوزتهم حشيش قبل ترويجه فى مرسى مطروح حشيش - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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تمكن ضباط وحدة قسم مباحث العلمين، من ضبط 5 متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع .

تلقي اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط " ياسر ع أ "– مواليد 1989، مبيض محارة، مقيم في الضبعة، السابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة  وبحوزته 14 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 75 جرام بقصد الاتجار، وسلاح أبيض ، وضبط "السيد ع ف"– مواليد 1994، عاطل، مقيم في الضبعة، السابق اتهامه في 3 قضايا متنوعة  وبحوزته 6 قطع من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 20 جرام و 6 أقراص لعقار التامول بقصد الاتجار. تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض علي النيابة العامة. 

 

 


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