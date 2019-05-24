سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4096 هاربًا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 24 مايو 2019 03:20 م
ضبط 4096 هاربًا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4096 هاربا من أحكام، منهم 6 محكوم عليهم فى جناية 1259 حكما جزئيا، و133 حكما مستأنفا، و2656 حكما فى غرامات، و42 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 110 آلاف و588 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القبض على 6 عاطلين ومسجل خطر فى حملات أمنية بالغربية والقليوبية

ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 125 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

ضبط 4075 هاربا من أحكام وتحصيل 118456 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

ضبط 4080 هاربا من أحكام وتحصيل 115466 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام

حملة امنية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة