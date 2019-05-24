ضبط 4096 هاربًا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4096 هاربا من أحكام، منهم 6 محكوم عليهم فى جناية 1259 حكما جزئيا، و133 حكما مستأنفا، و2656 حكما فى غرامات، و42 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 110 آلاف و588 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.