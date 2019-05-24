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ضبط 26 قطعة سلاح وتنفيذ 2081 حكما قضائيا بسوهاج والغربية

الجمعة، 24 مايو 2019 03:00 م
ضبط 26 قطعة سلاح وتنفيذ 2081 حكما قضائيا بسوهاج والغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل سوهاج محمود مقبول
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نفذت الاجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج حملة أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 26 قطعة سلاح متنوعة ما بين سلاح الى وخرطوش وفرد روسى وفرد خرطوش وأسلحة بيضاء تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختصة.

وأستكملت الحملة أعمالها بتنفيذ " 2081 " حكما قضائيا متنوعا وتم تحرير 696 مخالفة مرورية و53 قضية تموينية  منها " 8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"3" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل و" 12" قضية مخابز عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار  و"7" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة  بدون غطاء شاش و" 4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين  وقضية حيازة وعرض سكر تمويني ناقص الوزن ومجهول المصدر. 

 وأنهت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات حيث تم ضبط " 17 " قضية صيد و بيئة و ملاحة و ري وصرف وجار الاستمرار في القيام بحملات مماثله.

على جانب آخر، تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري بقصد البلطجة.

تلقي اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم   "م.ش" 37 سنة، مسجل شقى خطر وبحوزته سلاح نارى وطلقات  بقصد البلطجة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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