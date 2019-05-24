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ضبط 18 طن عصائر وواجبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

الجمعة، 24 مايو 2019 02:25 م
ضبط 18 طن عصائر وواجبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية عصائر - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (جبن مطبوخ – عصائر ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى والمنتهية الصلاحية وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة ومد فترة الصلاحية خلافاً للحقيقة.

وتم ضبط كميات قدرها 18 طن "مركزات عصائر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، (290,880 ألف قطعة "جبن مطبوخ") منتهية الصلاحية ، (800 كيلو جرام "جبن مطبوخ") معدة للطبخ وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، ( 3 طن ملح صناعى) محظور استخدامه فى الصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة وجارى العرض على النيابة.


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