ضبط ورش سرية لتصنيع الأسلحة فى موسكو والقرم وعد أقاليم روسية

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صادر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الجمعة، أسلحة نارية من ورش سرية لتصنيع الأسلحة فى موسكو والقرم وأقاليم روسية أخرى.

وذكر بيان لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى، "أنه نتيجة لعمليات التحرى والتحقيق تمت مصادرة 74 قطعة من الأسلحة النارية محلية وأجنبية الصنع، منها رشاشان خفيفان و3 بندقيات آلية و57 مسدساً عادياً و10 بنادق و6 قنابل يدوية و12.5 كيلوجرام من المتفجرات".

وأضاف البيان، أن الأمن صادر أيضا حوالى 100 جزء رئيسى من أسلحة مختلفة وأكثر من 5.5 ألف طلقة من عيارات مختلفة وأكثر من عشرة آلاف مكون لتصنيعها، مشيرا إلى أن الجهاز قام بهذه العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، وجارٍ بحث فتح قضايا جنائية بخصوص ما تم مصادرته من أسلحة نارية.