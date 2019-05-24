ضبط سيارة تبيع لحوما ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بكوم أمبو

أسوان ندى سليم

أكد أحمد عبد الوهاب، رئيس مدينة كوم أمبو، أن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط سيارة بقرية اقليت التابعة للمركز محملة بالدواجن واللحوم المصنعة والكبد والكفتة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، قبل توزيعها على الأسواق للمواطنين.

وأوضح رئيس مدينة كوم أمبو، فى تصريحات صحفية، أن الوحدة المحلية لقرية اقليت برئاسة نجار عبد الرحمن نجحت فى ضبط المضبوطات والأغذية الفاسدة، وتم فحصها.

وتشكيل لجنة من الإدارات المختصة من كل من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين، وتم تحرير محضر رقم 154 لسنة 2019 جنح أمن دولة بمعرفة الإدارة الصحية والإدارة البيطرية وإدارة التموين بكوم أمبو وتم تحريز المضبوطات.