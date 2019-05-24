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صور.. ولادة فتاة بـ14 إصبعا.. وإجراء عملية لتصحيح العيب الخلقى

الجمعة، 24 مايو 2019 01:36 م
صور.. ولادة فتاة بـ14 إصبعا.. وإجراء عملية لتصحيح العيب الخلقى طفلة لديها 14 إصبعا
كتب بيتر إبراهيم
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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على فتاة مولودة بـ14 إصبعا فى الصين وتحمل إصبعين يشبهان الإبهام على كل يد، وبعد مرور ثلاثة أعوام من عمرها خضعت لعملية لتصحيح عيب الولادة.

وتشير التقارير المحلية إلى وجود خلل فى أفراد عائلة الفتاة التى تعود إلى خمسة أجيال، ومع ذلك، فإن العائلة المنكوبة كانت فقيرة للغاية لدرجة أنها لم تطلب أى علاج طبى لتخليصها من أصابعها الإضافية.

طفلة لديها 14 إصبع

طفلة لديها 14 إصبع
 

وعولجت الطفلة فى المستشفى المركزى لكلية شنيانج الطبية فى مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية فى الصين، ووعد الأطباء بأن هذا الإجراء لن يؤثر على نمو الطفلة، وسيحافظ على وظيفة وجماليات يديها.

طفلة لديها 14 إصبع بعد العلاج
 
وقال اختصاصى جراحة اليد الدكتور "زان جى"، الذى أجرى بالعملية الجراحية: "كان للفتاة إصبعان إضافيان على كل يد وهو مرض نادر للغاية، وتعقدت العملية بسبب عدم معرفة الأصابع الأساسية من الأصابع الزائدة المراد إزالتها".
 
طفلة لديها 14 إصبع بعد العلاج
 
وبالإضافة إلى إزالة الأصابع الإضافية أعاد المسعفون أيضًا الإبهام لوضعه وتوجيه نمو العظام بمساعدة قضبان معدنية، وقد مر شهر منذ العملية، وعادت بعد أسبوعين لإزالة خيوطها الجراحية.
 
طفلة لديها 14 إصبع
 
وأضاف: "نحن وعائلة المريض راضون عن مظهر يديها، ولم يذكر الدكتور زان ما إذا كانت الفتاة ستحتاج إلى جراحة متابعة فى المستقبل لإجراء تصحيحات بسيطة".

وتشير الإحصائيات إلى أن تعدد التأثيرات يؤثر على واحد من كل 700 إلى 1000 مولود فى جميع أنحاء العالم، وعادة ما يتم التقاطها أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية.

وعادة ما تتم إزالة الأصابع الإضافية للمرضى فى البلدان المتقدمة جراحيا عندما يبلغون من العمر عامين، وفقا لمستشفى بوسطن للأطفال.


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